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Чи можна робити МРТ із брекетами: відповідь лікаря

Вівторок 09 січня 2024 09:00
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Чи можна робити МРТ із брекетами: відповідь лікаря Чи дозволено робити МРТ із брекетами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Катерина Пешевич

У більшості випадків брекети встановлюють на півтора-два роки. За цей тривалий період людині може знадобитись терміново зробити дослідження на апараті МРТ. Але чи можна його проводити, адже обладнання здатне зреагувати на металеві елементи брекет-системи?

Відповідь на це питання дала рентгенолог Катерина Пешевич в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна робити МРТ людині із брекетами

"Робити МРТ з брекетами можна і безпечно на МР-сканерах при 1,5Т і 3Т (Тесла), оскільки самі брекети та дуги не пошкодяться, і зуби теж. Існує невеликий ризик того, що брекети можуть трохи нагрітися, але найчастіше це ледь помітно", - каже Пешевич.

Вона зазначає, що брекети зазвичай виготовляються з немагнітного сплаву, на який не впливає магнітне поле МРТ, та нержавіючої сталі 316, до якої додані певні елементи, наприклад нікель, що змінює її структуру і ця сталь не поводиться, як магніт.

"Деякі брекети виготовлені з титану, який є повністю немагнітним і безпечним для використання при МРТ. Керамічні брекети в основному безпечні, за винятком дуг. Дріт в основному складається з нікелю та титану, обидва метали немагнітні, але все одно можуть викликати спотворення", - додає рентгенолог.

За словами лікаря, найбезпечніші брекети для МРТ - прозорі капи, практично невидимі та виготовлені з пластику, тому не заважають проведенню МРТ.

Чи можуть брекети спотворити результати дослідження

"Незважаючи на те, що процедура безпечна, перед скануванням необхідно повідомити про брекети лаборанта МРТ - метал у брекетах може створювати перешкоди магнітному полю апарата. Тоді виникають "артефакти" або спотворення зображень", - застерігає Пешевич.

Ці артефакти зустрічаються переважно в лицьовій та орбітальній областях, хоча також можуть поширюватися на ділянку головного мозку та шийного відділу хребта. Ці спотворення можуть приховати реальні структури, що знаходяться під ними, і тоді лікар-рентгенолог не зможе правильно проаналізувати зображення.

"Саме тому важливо інформувати про наявність брекетів: лаборант та лікар-рентгенолог підберуть параметри сканування, які можуть допомогти усунути деякі артефакти та забезпечити більш оптимальні зображення", - наголошує рентгенолог.

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