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Укрзалізниця напрацює нові правила перевезення тварин у поїздах

Київ, Неділя 31 березня 2024 04:27
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Укрзалізниця напрацює нові правила перевезення тварин у поїздах Фото: укрзалізниця напрацює нові правила перевезення тварин у поїздах (instagram.com/uanimals)
Автор: Ксенія Вертебна

Укрзалізниця разом з українською організацією порятунку тварин і довкілля України UAnimals напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку організації порятунку тварин і довкілля України UAnimals.

"Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. ﻿﻿﻿Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами", - написали в UAnimals.

Вони зазначили, що правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Укрзалізниця також це підтримує.

"Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії", - додали в організації.

Що передувало

Таке рішення Укрзалізниця та UAnimals ухвалили після історії про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора, які їхали в тамбурі "Інтестіті" з Києва до Чернігова. Їх не пустили до вагона, оскільки за правилами не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.

Таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Нацгвардія додала, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила оновлені електропоїзди. Це друга фаза проекту Dnipro City Express. Рухомий склад курсуватиме на маршруті Камʼянське - Дніпро - Синельникове".

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Укрзалізниця Тварини
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