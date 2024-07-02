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УЗ сделает путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак

Вторник 02 июля 2024 19:20
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УЗ сделает путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак "Укрзалізниця" обновляет правила перевозки животных (фото: instagram.com/uanimals)
Автор: Марина Кравченко

"Укрзалізниця" инициировала обновление к правилам перевозки животных в поездах, о которых говорили еще в марте. Поэтому совсем скоро путешествия с четырехлапыми любимцами станут удобнее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию на Facebook-странице УЗ.

Что изменится после утверждения новой редакции правил

Так, в УЗ решили убрать определение "жесткая конструкция" по описанию переносок: подойдет современный рюкзак для животных, чтобы только с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Для малых животных (до 45 см в холке) железнодорожники разрешат временное пребывание без переноски. Это делают "для здоровой активности и/или сна на полке купе".

А вот для крупных собак (от 45 см) будет разрешен проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC), но только при полном выкупе купе.

Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным (при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду).

После недавнего скандала, когда военного с собакой не пустили в салон поезда, также решено разрешить бесплатный проезд во всех типах вагонов для служебных собак представителей сил обороны. При этом собаки должны быть с намордником и поводком.

Кроме того, в "Укрзалізниці" отмечают, что если пассажир будете чувствовать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, то перевозчик обеспечит альтернативные места.

УЗ сделает путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак

Новые правила перевозки животных в поездах скоро вступят в силу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Когда новые правила вступят в силу

Отметим, что данные правила, разрабатываемые с привлечением экспертов UAnimals, юристов и уполномоченных представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, должны быть утверждены Государственной регуляторной службой Украины.

Однако перед этим проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.

Поэтому украинцев призывают приобщаться к обсуждению и "держать любимцев ближе к сердцу".

Добавим, что одновременно с представлением новых правил УЗ и UAnimals приступили к работе над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными.

"Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи", - объяснили в "Укрзалізниці".

Реакция общества на изменение правил перевозки животных

Большинство украинцев в комментариях к публикации благодарят "сознательный подход в обеспечении путешествий с любимцами".

  • Вы великолепны! С начала полномасштабного езжа часто с собачкой (минишнауцер, 10 кг). Проводники всегда очень внимательны и приветливы к нему. А он обожает поезда, особенно смотреть в окошко.
  • Жду с нетерпением утверждения!
  • Супер. Теперь с корги не нужно тянуть переноску в поезд!
  • Прекрасные новости! Спасибо!
  • Вы вдохновляете наконец решиться на взлелеянного в мечтах пса!
  • Отдельная благодарность - за правила перевозки служебных животных! Это круто!

Вместе с тем некоторые обновления в правилах вызвали возмущение среди пассажиров.

"Это все хорошо. Но есть одно но. Если не будет альтернативного места - куда деться пассажиру, если у него или у нее аллергическая реакция на тот или иной вид животных?" - задается вопросом Олег Шарлай.

На ответ УЗ, что они обеспечат такое место, мужчина отметил, что "очень сомневается".

"Каким образом вы обеспечите человеку с аллергией альтернативные места? И почему именно человек с аллергией должен пересаживаться на альтернативные места, а не человек с собакой?" - спрашивает Дмитрий Пилипенко.

Кроме того, пассажиры просят "четче прописать нормы относительно ветеринарного документа", потому что "многие до сих пор считают, что это справка Ф1".

УЗ сделает путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак

Украинцы рады новым правилам от УЗ (фото: facebook.com/zoya.infinity)

Отметим, что в соответствии с положениями "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", пассажир может перевозить мелких животных бесплатно во всех типах вагонов, кроме СВ и М, в специальных переносках (клетка, контейнер, ящик, емкость или другая тара жесткой конструкции), исключающие повреждение или загрязнение вагона (в вагонах СВ и М мелких животных можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе).

Перевозка должна осуществляться на местах, предусмотренных для размещения ручной клади (в вагонах ночных поездов - под полкой или на полке рядом с пассажиром, в вагонах с местами для сидения - на руках у пассажира или под местами для сидения).

Собак больших пород (выше 45 см в холке) можно перевозить только в отдельном купе, за полную стоимость билетов на все места.

В случае отсутствия у перевозчика возможности оформить проезд в отдельном купе для перевозки животных, такая перевозка не разрешается.

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