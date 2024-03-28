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Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео)

Четвер 28 березня 2024 15:36
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Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео) Хлопцю з собакою довелось їхати в тамбурі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українського військовослужбовця не пустили в салон потяга "Київ - Чернігів" через розмір службового собаки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про інцидент і позицію "Укрзалізниці".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Daria Bronska у мережі, Times of Ukraine (TU), сторінка Yulia Lytvynenko у Facebook.

Що відомо про інцидент

Волонтерка Дар'я Бронська описала кричущу ситуацію, що трапилась в одному з потягів "Укрзалізниці". Вже незабаром небайдужі українці почали розповсюджувати цю історію у різних соціальних мережах.

"Мені соромно, що в країні війна, а людина у військовій формі зі своїм хвостатим другом не може проїхати з пункту "А" в пункт "Б" з усіма зручностями разом у вагоні", - написала дівчина.

Вона уточнила - їх не роз'єднали.

"Вони їхали разом, але в тамбурі. Майже три години. Спитавши у хлопчини, чому він з речами в тамбурі, він тяжко зітхнув і сказав: "Не пускають". Я була в такому шоці, що навіть не втримала сліз... Людина, яка нас захищає, і службовий собака мають їхати більше 2,5 годин у тамбурі", - підсумувала волонтерка.

Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео)

Допис волонтерки Бронської (скріншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

Дівчина також поділилась фотографією хлопця з собакою, про яких ідеться.

Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео)

Перепост фото у соцмережі (скріншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

І опублікувала невеличке відео з хвостатим захисником.

Позиція "Укрзалізниці"

Волонтерка не полінувалась і порушила це питання у переписці з представниками "Укрзалізниці".

Там відповіли, що, згідно з чинними правилами, можуть перевозити у салоні тварин не вище 45 см у холці (у переносці). Крім того, вони повинні мати "обов'язкове спорядження" - повідець та намордник.

Водночас у компанії визнали, що подібні "правила вже застарілі", тому команда УЗ працює над їхнім оновленням, беручи до уваги досвід іноземних залізниць.

Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео)

Перепост спілкування волонтерки та УЗ (скріншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

Тим часом дехто навіть не полінувався перетворити цю історію на мем.

Військового зі службовим собакою не пустили в салон потяга: подробиці скандалу (фото, відео)

Ситуація обурила багатьох українців (скріншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрзалізниця" потрапила у скандал через військового на милицях.

Читайте також, як провідник "Укрзалізниці" потрапив у скандал через забобони.

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