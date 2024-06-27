Змія Роналду народила 14 дитинчат, хоча 9 років ні з ким не контактувала: як це сталося

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Daily Star .

Де сталася надзвичайна подія

Цей унікальний вихованець - бразильська райдужна змія (удав) - проживає у коледжі в місті Портсмут (Великобританія).

Співробітники та студенти навчального закладу були шоковані, коли їх майже 2-метровий улюбленець несподівано для всіх народив 14 дітей.

У коледжі розказали, що до цього випадку всі вважали Роналдо самцем. Крім цього, 13-річна змія не контактувала з іншими плазунами вже понад 9 років.

Спеціаліст із коледжу Пітер Квінлан наголошує, що вагітність Роналдо – справжнє диво, адже до нього задокументовано лише 2 випадки у всьому світі, коли змія в неволі змогла привести потомство.

Він пояснив, що пологи відбулися внаслідок рідкісного явища партеногенезу, природної форми нестатевого розмноження, коли ембріони розвиваються без запліднення.

"Я займаюся розведенням змій протягом 50 років і ніколи раніше не знав, щоб таке траплялося. Фактично діти є клонами своєї матері, хоча їхній колір може дещо відрізнятися," - розкриває деталі спеціаліст з рептилій.

"Роналдо виглядав трохи товстішим, ніж зазвичай, ніби він добре поїв, але ми навіть на мить не подумали, що він або, можна сказати, вона, вагітна," - додає Пітер Квінлан.

Ситуація з новонародженими зміями поставила експертів у глухий кут (фото: dailystar.co.uk)

Подальша доля виводка

Пітер Квінлан - це не просто співробітник коледжу. Саме він піклується про Роналдо ось вже 9 років, після того, як RSPCA (британська організація із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) віддала йому на виховання врятовану від недбалого ставлення змію.

Тоді ж ветеринарами була визначена стать плазуна - Роналдо прийняли за самця.

Наразі співробітники коледжу вважають, що цей випадок - "фантастична можливість для студентів дізнатися про розвиток дитинчат змій".

Змія на ім'я Роналду народила потомство без спарювання (фото: dailystar.co.uk)

"Один зі студентів виявив їх під час звичайної перевірки віварію. Спочатку ми подумали, що це помилка. Ми не могли повірити своїм очам," - ділиться враженнями технік з догляду за тваринами Аманда Маклеод.

Пітер також розказав, що чекає новонароджених дитинчат далі. Перед тим, як знайти всім юним зміям домівки та люблячих хазяїв, він хоче спробувати самостійно визначити стать кожного плазуна.

Наразі спеціаліст готує окремі віварії для поодинокого утримання кожного вихованця.

Бразильський райдужний удав народив 14 дитинчат (фото: dailystar.co.uk)