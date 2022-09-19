"Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером": как киевляне радуются открытию McDonald's

McDonald's возобновляет работу . 20 сентября в Киеве будут работать три ресторана. Однако только на доставку через McDelivery. Но даже то, что гамбургерами нельзя будет полакомиться в самом заведении питания, не пугает киевлян. Большинство жителей столицы радуются возвращению "маков" и делятся своими эмоциями в социальных сетях.

Реакция киевлян на открытие ресторанов McDonald's

"Завтра откроется МакДональдс. Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером", - радуется комментатор Виталий Волочай.

Многие акцентируют внимание на том, что первые три заведения откроются на левом берегу города - на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

"А я говорил, что Позняки - центр Вселенной, а вы не верили. Завтра я буду хавать БигМак. А те, кто там что-то смеялся, что будут? МакСноб Меню?" - пишет в Twitter киевлянин с ником Vano2d.

Заметим, что в сети часто гуляют шутки, что "левый берег - это не Киев". Теперь "шутникам" не до смеха.

"Что там, правый берег уже готов ехать в Киев на Дарницу в МакДональдс?" - интересуется Дмитрий Голоцван.

Вот еще несколько реакций на возвращение "маков":

Никогда бы не подумала, что буду так радоваться открытию МакДональдс

МакДональдс наконец-то начал адекватно воспринимать объективную реальность

МакДональдс перешел на сторону народа

Сотрудники доставки: минус ноги

Если ты не идешь в МакДональдс, то МакДональдс придет к тебе...

В Украине, в отличие от России, открывают МакДональдс, потому что у нас даже картофель может быть фри.

Скоро увидим МакДональдс в окопах и наше представление об этом мире схлопнется в постмодернистском хаотическом взрыве

Заходят однажды в МакДональдс все, кроме россиян...

все раньше: левый берег – это не Киев.

Макдональдс: анонсирует открытие трех заведений на левом берегу Киева

все теперь: — пингвин раскрутной (@hokage_penguin) September 19, 2022

Но есть значительное количество людей, считающих открытие "маков" плохой идеей. А еще больше их раздражает эйфория, охватывающая жителей города воюющей страны.

"Если я сегодня еще увижу пост о МакДональдсе, я, честно, начну рвать. Какого черта открытие мака повсюду, а про то, что обстреливали Южноукраинскую АЭС, я нашла всего две посты. Почему?! Вы что?! Бургеры и картошка фри была и в других местах, хоть и не мак, но вкусные тоже" - пишет один из юзеров.

Что не твит, то бургер, макдональдс, круги, Киев, и тд

Подурели или что — Kris (@_kristinakv) September 19, 2022

Почему возвращение "маков" - это хорошо?

Добавим, что возобновление работы McDonald's имеет несколько плюсов для Киева и всей Украины.

Один из главных состоит в том, что возврат "маков" - это рабочие места и налоги.

Также это показатель того, что крупный международный бизнес доверяет государству.

Также следует отметить, что в отличие от РФ, где компания полностью вышла с рынка, в нашей стране McDonald's как раз возобновляет работу, потому что останавливала деятельность ее только из-за ситуации с безопасностью.