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Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)

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Понедельник 19 сентября 2022 11:44
Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото) Появилось новое меню McDonald's (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине McDonald's начинает поэтапное возобновление работы. С завтрашнего дня уже будут работать некоторые рестораны в Киеве. Также появилось меню заведения с новыми ценами.

Фото нового меню появилось в сети.

На снимке видно, что заметно выросли цены на всем любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Теперь за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Отметим, что ранее "БигТейсти" стоил 112 грн, а сейчас - 154 грн. Также "ДаблЧизбургер" стоил 61 грн, сейчас же стоит 81 грн. "БигМак" с 69 грн подрос до 92 грн.

За большую Coca-cola, Sprite и Fanta (500 мл) украинцы будут отдавать 40 грн.

Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе с 09 по 21.00. Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)

Появилось новое меню McDonald'sПоявилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)Старое меню McDonald's

Стоимость доставки в городе Киеве зависит от расстояния заведения до места заказчика. Доставка будет работать с 9 утра до 21:00 вечера. Управление радиусами доставки – это полностью ответственность Glovo.

Это означает, что в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут увеличиваться и уменьшаться с целью предоставления лучшего сервиса покупателям.

Доставка будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице. На Правом берегу доставка пока что буде недоступна.

Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)

Как будет работать доставка McDonald's в Киеве (скрин)

Напомним, что McDonald's полностью возобновляет свою работу и с 20 сентября будут работать три ресторана в Киеве.

Также мы писали об интересных факах McDonald's в Украине, которые вы не знали.

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