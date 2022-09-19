Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)
В Украине McDonald's начинает поэтапное возобновление работы. С завтрашнего дня уже будут работать некоторые рестораны в Киеве. Также появилось меню заведения с новыми ценами.
Фото нового меню появилось в сети.
На снимке видно, что заметно выросли цены на всем любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.
Теперь за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.
Отметим, что ранее "БигТейсти" стоил 112 грн, а сейчас - 154 грн. Также "ДаблЧизбургер" стоил 61 грн, сейчас же стоит 81 грн. "БигМак" с 69 грн подрос до 92 грн.
За большую Coca-cola, Sprite и Fanta (500 мл) украинцы будут отдавать 40 грн.
Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе с 09 по 21.00. Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Появилось новое меню McDonald'sСтарое меню McDonald's
Стоимость доставки в городе Киеве зависит от расстояния заведения до места заказчика. Доставка будет работать с 9 утра до 21:00 вечера. Управление радиусами доставки – это полностью ответственность Glovo.
Это означает, что в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут увеличиваться и уменьшаться с целью предоставления лучшего сервиса покупателям.
Доставка будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице. На Правом берегу доставка пока что буде недоступна.
Как будет работать доставка McDonald's в Киеве (скрин)
Напомним, что McDonald's полностью возобновляет свою работу и с 20 сентября будут работать три ресторана в Киеве.
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