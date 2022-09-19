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"Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером": як кияни радіють відкриттю McDonald's

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 14:34
"Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером": як кияни радіють відкриттю McDonald's McDonald's відкривається у Києві 20 вересня (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

McDonald's відновлює роботу. 20 вересня в Києві працюватимуть три ресторани. Однак тільки на доставку через McDelivery. Але навіть те, що гамбургерами не можна буде поласувати в самому закладі харчування, не лякає киян. Більшість мешканців столиці радіють поверненню "маків" і діляться своїми емоціями в соціальних мережах.

Styler зібрав найвеселіші, найцікавіші і найрезонансніші думки щодо відкриття McDonald's.

Реакція киян на відкритя ресторанів McDonald's

"Завтра відкриється МакДональдс. Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером", - радіє коментатор Віталій Волочай.

Багато хто акцентує увагу на тому, що перші три заклади відкриються на лівому березі міста - на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а.

"А я казав, що Позняки - центр Всесвіту, а ви не вірили. Завтра я буду хавати БігМак. А ті, хто там щось сміявся, що будуть? МакСноб Меню?" - пише у Twitter киянин з ніком Vano2d.

Зауважимо, що в мережі часто гуляють жарти, що "лівий берег - це не Київ". Тепер "жартівникам" не до сміху.

"Що там, правий берег вже готовий їхати в Київ на Дарницю в МакДональдс?" - цікавиться Дмитро Голоцван.

Ось ще кілька реакція на повернення "маків":

  • Ніколи б не подумала, що так радітиму відкриттю МакДональдс
  • МакДональдс нарешті почав адекватно сприймати об'єктивну реальність
  • МакДональдс перейшов на сторону народу
  • Працівники доставки: мінус ноги
  • Якщо ти не йдеш у МакДональдс, то МакДональдс прийде до тебе...
  • В Україні, на відміну від росії, відкривають МакДональдс, тому що у нас навіть картопля може бути фрі
  • Скоро побачимо МакДональдс в окопах і наше уявлення про цей світ схлопнеться у постмодерністському хаотичному вибуху
  • Заходять якось в МакДональдс всі, окрім росіян...

Але є значна кількість людей, які вважають відкриття "маків" поганою ідеєю. А ще більше їх дратує ейфорія, яка охоплює жителів міста воюючої країни.

"Якщо я сьогодні ще побачу пост про МакДональдс, я, чесно, почну рвати. Якого біса відкриття маку всюди, а про те, що обстрілювали Южноукраїнську АЕС, я знайшла усього два пости. Чому?! Ви що?! Бургери і картопля фрі була і в інших місцях, хоч і не мак, але смачні теж" - пише один з юзерів.

Чому повернення "маків" - це добре?

Додамо, що відновлення роботи McDonald's має кілька плюсів для Києва та всієї України.

Один з головних полягає у тому, що повернення "маків" - це робочі місця і податки.

Також це показник того, що великий міжнародний бізнес довіряє державі.

Також слід наголосити, що на відміну від РФ, де компанія повністю вийшла з ринку, у нашій країні McDonald's саме відновлює роботу, бо зупиняла діяльність її тільки через ситуацію з безпекою.

До речі, читайте про те, як змінилися ціни і асортимент в київських ресторанах McDonald's.

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МакДональдз МакДональдс
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