Усиление жары и дожди с грозами: украинцев предупредили о сложной погоде

Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет довольно жаркая. Осадки ожидаются только местами в южных областях - там пройдут дожди с грозами. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко, говорится на сайте Opogode.

Погодную ситуацию в нашей стране завтра обусловит антициклон, который преподнесет украинцам в целом сухой и ясный день.

Ветер в Украине вполне спокойный, однако местами порывы достигнут силы до 20 метров в секунду.

В среднем температура воздуха в дневное время по Украине составит от +28 до +34 градусов, после захода солнца ожидает температурная "амплитуда" в +14... +20 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Западе во вторник столбики термометров покажут от +27 до +30 радусов днем и от +14 до +18 градусов ночью.

В северных областях температура также будет высокая - в пределах +27... +30 градусов в дневное время и в ночное она составит от +14 до +19 градусов.

В восточных регионах прогнозируется жара впроть до +33 градусов днем, а ночью ожидается от +15 до +20 градусов.

Жителей центральных областей также ожидает жаркая погода - днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов и ночью - от +14 до +19 градусов.

Но "чемпионом" жары завтра станут южные регионы, где столбики термометров поднимутся до +34 градусов, а ночью снизятся до +15... +20 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 20 августа осадки не ожидаются, будет солнечно. Температура воздуха в Киеве днем составит от +28 до +30 градусов и +16... +18 градусов ночью.

Как сообщалось, ранее эксперты дали несколько полезных советов, как лучше спасаться от жары: что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Также мы писали о том, что из-за "трудолюбивых" бобров части Украины угрожает наводнение - в Любешовском районе Волынской области эти животные неустанно роют в дамбе норы и перекрывают поваленными деревьями мелиоративные каналы для отвода воды.