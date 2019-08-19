Какой будет погода на День Независимости: синоптик удивила прогнозом

День Независимости Украины (фото: twitter.com/poroshenko)

Погода в Украине вновь удивит резкими температурными колебаниями

Погода в Украине во вторник, 20 августа, принесет усиление жары на большинство территорий, а в некоторых областях возможны грозовые дожди. Об этом на своей Facebook-странице написала Наталка Диденко, которая также дала предварительный прогноз погоды на День Независимости, 24 августа.

По словам синоптика, с 20 августа в Украину благодаря "Азорскому антициклону" вновь ворвется сильная жара, которая будет преобладать на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей. Здесь ожидается от +28 до +33 градусов.

На Западе и Севере температура будет немного ниже - от +25 до +30 по Цельсию.

Кроме того, в западных областях завтра возможны локальные грозовые дожди, на остальных территориях - сухо и солнечно.

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В дальнейшем жара усилится - на Востоке, в Центре и на Юге температура может повышаться до +35... +37 градусов.

Но уже 22 августа в западных областях станет свежее, а 23-го жара ослабнет и на Севере.

В Киеве завтра, 20 августа, ожидается солнечная и сухая погода с показателями около +30 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко дала предварительный прогноз для столицы на День Независимости Украины - по ее словам, 24 августа ожидается довольно комфортная погода от +26 до +27 градусов.

Тем не менее синоптик предупреждает о сильном порывистом северо-восточном ветре. Но до штормовых значений, к счастью не дойдет.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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