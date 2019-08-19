Посилення спеки та дощі з грозами: українців попередили про складну погоду

Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, буде досить спекотна. Опади очікуються тільки місцями в південних областях - там пройдуть дощі з грозами. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко, йдеться на сайті Opogode.

Погодну ситуацію в нашій країні завтра обумовить антициклон, який подарує українцям у цілому сухий та ясний день.

Вітер в Україні цілком спокійний, проте місцями пориви сягатимуть сили до 20 метрів на секунду.

В середньому температура повітря в денний час по Україні складе від +28 до +34 градусів, після заходу сонця очікує температурна "амплітуда" в +14... +20 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Заході у вівторок стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів вдень та від +14 до +18 градусів вночі.

У північних областях температура також буде висока - в межах +27... +30 градусів в денний час і вночі вона становитиме від +14 до +19 градусів.

У східних регіонах прогнозується спека впроть до +33 градусів вдень, а вночі очікується від +15 до +20 градусів.

Жителів центральних областей також очікує спекотна погода - вдень температура повітря становитиме від +28 до +33 градусів і вночі - від +14 до +19 градусів.

Але "чемпіоном" спеки завтра стануть південні регіони, де стовпчики термометрів піднімуться до +34 градусів, а вночі знизиться до +15... +20 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці 20 серпня опади не очікуються, буде сонячно. Температура повітря вдень становитиме від +28 до +30 градусів і +16... +18 градусів вночі.

Як повідомлялося, раніше експерти дали кілька корисних порад, як краще рятуватися від спеки: що слід їсти, пити і одягати в спеку, щоб насолоджуватися літнім періодом, а не страждати.

Також ми писали про те, що через "працьовитих" бобрів частині України загрожує повінь - у Любешівському районі Волинської області ці тварини невпинно риють в дамбі нори і перекривають поваленими деревами меліоративні канали для відведення води.