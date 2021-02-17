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Усик поздравил Ломаченко с днем рождения раритетным фото

Автор: Роман Мирончук

Александр Усик поздравил сегодня, 17 февраля, с днем рождения своего близкого друга и кума украинского боксера Василия Ломаченко, которому исполнилось 33 года. При этом супертяжеловес опубликовал раритетное фото с именинником.

Данным снимком Усик поделился со своими подписчиками в Instagram.

Александр Усик показал раритетное фото Василия Ломаченко (фото: instagram.com/usykaa)

"Брат с днем рождения, ты мегачеловек", - подписал фото спортсмен.

На фото видно молодого Василия Ломаченко, который стоит где-то на природе в компании друзей.

Пользователи сети также прокомментировали пост Усика и поздравили Василия с праздником.

  • Вы оба мегачеловеки;
  • С днем рождения Василий!!! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!!! И конечно новых и как всегда ярких побед!!!
  • З днем рождения легенда бокса. Вы красавцы, ми всегда с вами;
  • Две легенды;
  • Присоединяюсь к поздравлениям!!!
  • С днем рождения, желаю победы в реванше;
  • С днем рождения чемпион. Спортивных успехов;
  • Честный боксер.

Стоит отметить, что Василий Ломаченко родился в спортивной семье. Его отец был тренером по боксу, а мать - мастер спорта по акробатике. При этом отец начал заниматься с сыном в раннем возрасте. В 16 лет он выиграл чемпионат Украины.

Напомним, Александр Усик рассказал о своих эмоциях после того, как попал в базу "Миротворца".

Ранее Усик рассказал, где хочет провести чемпионский бой в Украине.

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Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр Усик
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