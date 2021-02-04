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Усик рассказал о эмоциях после того как попал в базу "Миротворца"

Четверг 04 февраля 2021 20:16
Усик рассказал о эмоциях после того как попал в базу "Миротворца"
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Александр Усик признался, что не сильно переживал, после того, как узнал, что его внесли в базу сайта "Миротворец". При этом украинский боксер отметил, что его внесли туда наверно после того, как он снялся в российском фильме про церковь.

Речь идет о фильме "Здравствуй, брат! Христос Воскрес", в котором также снялся другой украинский боксер Василий Ломаченко. Он тоже попал в базу "Миротворца". Об этом инциденте Усик рассказал в интервью YouTube-программы "Ходят слухи".

"Почему с Ломаченко попали в базу "Миротворца"? Из-за фильма, наверное. Очень спокойно к этому отнесся. Не заостряю внимания на этом. Я не искал никакой информации в интернете. Не искал ни поддержки, ни какого-то хая", – подчеркнул спортсмен.

Стоит отметить, что после этого фильма боксеров обвинили в попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.

Александр Усик рассказал о том, как попал в базу "Миротворца" (видео: YouTube)

Усик также рассказал, где хочет провести чемпионский бой в Украине.

Напомним, Усик признался, с кем разговаривает на украинском языке. Боксер заявил, что на украинском языке разговаривает вместе со своими друзьями, когда приезжает во Львов. Там он практикует язык.

Кроме того, на украинском он также общается со своей мамой и дочерью. Усик рассказал, что очень любит путешествовать по западной Украине, где его всегда рады видеть.

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Новости Украины Жизнь Александр УсикМиротворец

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