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Усик рассказал, где хочет провести чемпионский бой в Украине

Четверг 04 февраля 2021 19:30
Усик рассказал, где хочет провести чемпионский бой в Украине
Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Александр Усик с 2015 года не проводит бои в Украине. Чаще всего поединки с его участием проходят в Великобритании или США. Несмотря на это знаменитый украинский спортсмен заявил, что хочет провести чемпионский бой в Киеве на НСК "Олимпийский".

Боксер отметил, что его бой в Украине возможно организует промоутерская компания USYK 17 Promotion, которая принадлежит ему. Об этом Усик заявил в интервью YouTube-программы "Ходят слухи".

"У меня есть своя промоутерская компания, и, думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, например, на "Олимпийском". Думаю, что вопрос в финансах. Не будем жертвовать гонораров, будет организован поединок, и из этой организации будут гонорары", - рассказал спортсмен.

Он также подчеркнул, что для организации поединка в Украине нужны люди, которые будут заинтересованы в этом, а также телеканалы и спонсоры.

Усик также вспомнил, что в 2014 году его поединок проходил во Львове, тогда на него пришло 16 тысяч человек. При том, что это было уже холодно, поскольку на дворе уже был октябрь.

Александр Усик рассказал, где хочет провести бой в Украине (видео: YouTube)

Напомним, Британский супертяжеловес Джо Джойс рассказал об организации боя с Александром Усиком. Планируется, что поединок за временный титул WBO пройдет в апреле.

Ранее Усика жестко раскритиковали из-за случая на охоте.

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Новости Украины Жизнь БоксАлександр Усик

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