Возраст Христа: зрелищные нокауты Ломаченко в праздничной подборке (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко празднует 17 февраля свое 33-летие. Многократный Олимпийский чемпион Украины и Европы, обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта и самый титулованный боксер Украины родился в 1988 году в Одесской области.

Детство Василия Ломаченко и первые победы

Василий Ломаченко родился в спортивной семье. Его отец был тренером по боксу, а мама – мастер спорта по акробатике. Шансов избежать спорта у него не было, и отец его рано начал приобщать к боксу. Кроме тяжелого спорта, в жизни Ломаченко были также футбол, самбо и гребля и даже танцы.

Свой первый бой он провел в возрасте 6 лет – бой был сыгран вничью, хотя Ломаченко явно превзошел своего соперника. Первое серьезное достижение – в 16 лет на чемпионате страны. В том же году Ломаченко взял золото на чемпионате Европы среди кадетов и кубок лучшего боксера первенства Европы.

Чемпионаты Украины, Европы и мира

В 2005 году – выиграл чемпионат Украины в весе до 53 кг. В 2006 году – выиграл юношеский чемпионат в Марокко. В 2008 году стал чемпионом Олимпийских игр и получил Кубок Вэла Баркера. После этого о нем заговорил весь мир и для Украины он стал звездой. В 2009 году – снова победа, на чемпионате мира.

В 2010 году Ломаченко вынужден был сделать перерыв из-за травмы бицепса, но в 2011 году он снова вернулся в спорт и выиграл чемпионат мира в Баку. В 2012 - снова победа на Олимпийских играх в Лондоне.

В 2013 году Ломаченко отправился в США и начал сою профессиональную карьеру. Он подписал контракт с американской компанией и обзавелся собственным менеджером. По версии WBO в 2014-2016 году – чемпион мира в полулегком весе, а также повторил рекорд 39-летней давности, установив рекорд, завоевав титул чемпиона мира во втором весовой категории за минимальное количество поединков. За свою карьеру он победил за титул чемпиона мира 12 боксеров. В 2016 году он был назван лучшим боксером по версии HBO, в 2017 – боксер года по версии журнала The Ring и HBO.

Самый страшный проигрыш

В 2020 году Василий Ломаченко потерял все свои чемпионские титулы в бою против Теофимо Лопеса. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, и украинский боксер поставил на бой три чемпионских пояса. Бой был долгим, все 12 раундов и судьи отдали победу Лопесу. О реванше пока речь не идет, но бой между Ломаченко и Лопесом ждут в 2021 году.

Известно, что Ломаченко получил травму плеча и сможет вернуться на ринг не раньше весны 2021 году. Он хочет провести бой с Лопесом, но тот пока отказывается.

Самые лучшие нокауты Василия Ломаченко

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Лучшие бои и нокауты Василия Ломаченко