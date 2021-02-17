Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото

Олександр Усик привітав сьогодні, 17 лютого, з днем народження свого близького друга і кума українського боксера Василя Ломаченка, якому виповнилося 33 роки . При цьому суперважкоатлет опублікував раритетне фото з іменинником.

Цим знімком Усик поділився зі своїми фоловерами в Instagram .

Варто зазначити, що Василь Ломаченко народився в спортивній сім'ї. Його батько був тренером з боксу, а мати - майстер спорту з акробатики. При цьому батько почав займатися з сином в ранньому віці. У 16 років він виграв чемпіонат України.

Користувачі мережі також прокоментували пост Усика та привітали Василя зі святом.

На фото видно молодого Василя Ломаченка, який стоїть десь на природі в компанії друзів.

"Брат з днем народження, ти мегалюдина", - підписав фото спортсмен.

Нагадаємо, Олександр Усик розповів про свої емоції після того, як потрапив у базу "Миротворця".

Раніше Усик розповів, де хоче провести чемпіонський бій в Україні.