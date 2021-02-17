Усик поздравил Ломаченко с днем рождения раритетным фото
Александр Усик поздравил сегодня, 17 февраля, с днем рождения своего близкого друга и кума украинского боксера Василия Ломаченко, которому исполнилось 33 года. При этом супертяжеловес опубликовал раритетное фото с именинником.
Данным снимком Усик поделился со своими подписчиками в Instagram.
Александр Усик показал раритетное фото Василия Ломаченко (фото: instagram.com/usykaa)
"Брат с днем рождения, ты мегачеловек", - подписал фото спортсмен.
На фото видно молодого Василия Ломаченко, который стоит где-то на природе в компании друзей.
Пользователи сети также прокомментировали пост Усика и поздравили Василия с праздником.
- Вы оба мегачеловеки;
- С днем рождения Василий!!! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!!! И конечно новых и как всегда ярких побед!!!
- З днем рождения легенда бокса. Вы красавцы, ми всегда с вами;
- Две легенды;
- Присоединяюсь к поздравлениям!!!
- С днем рождения, желаю победы в реванше;
- С днем рождения чемпион. Спортивных успехов;
- Честный боксер.
Стоит отметить, что Василий Ломаченко родился в спортивной семье. Его отец был тренером по боксу, а мать - мастер спорта по акробатике. При этом отец начал заниматься с сыном в раннем возрасте. В 16 лет он выиграл чемпионат Украины.
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