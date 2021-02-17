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Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 23:31
Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик привітав сьогодні, 17 лютого, з днем народження свого близького друга і кума українського боксера Василя Ломаченка, якому виповнилося 33 роки. При цьому суперважкоатлет опублікував раритетне фото з іменинником.

Цим знімком Усик поділився зі своїми фоловерами в Instagram.

Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото

Олександр Усик показав раритетне фото Василя Ломаченка (фото: instagram.com/usykaa)

"Брат з днем народження, ти мегалюдина", - підписав фото спортсмен.

На фото видно молодого Василя Ломаченка, який стоїть десь на природі в компанії друзів.

Користувачі мережі також прокоментували пост Усика та привітали Василя зі святом.

  • Ви обидва мегалюди;
  • З днем народження Василь!!! Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я!!! І звичайно нових і як завжди яскравих перемог!!!
  • З днем народження легенда боксу. Ви красені, ми завжди з вами;
  • Дві легенди;
  • Приєднуюся до привітань!!!
  • З днем народження, бажаю перемоги в реванші;
  • З днем народження чемпіон. Спортивних успіхів;
  • Чесний боксер.

Варто зазначити, що Василь Ломаченко народився в спортивній сім'ї. Його батько був тренером з боксу, а мати - майстер спорту з акробатики. При цьому батько почав займатися з сином в ранньому віці. У 16 років він виграв чемпіонат України.

Нагадаємо, Олександр Усик розповів про свої емоції після того, як потрапив у базу "Миротворця".

Раніше Усик розповів, де хоче провести чемпіонський бій в Україні.

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Новини України Життя Василь Ломаченко Олександр Усик
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