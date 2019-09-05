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Усик мечтает, чтобы его похитили инопланетяне (видео)

STYLERПерсоны    05.09.2019 - 16:45
Усик мечтает, чтобы его похитили инопланетяне (видео)
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик признался, что с детства слыл смешным лунатиком

Известный украинский боксер Александр Усик сделал неожиданное и странное заявление накануне боя с Тайроном Спонгом, который состоится уже 12 октября 2019 году в американском Чикаго.

В интервью YouTube-каналу USYK17 олимпийский чемпион и лучший боксер мира в тяжелом весе рассказал, что у него космические мечты - о том, чтобы все оружие мира пропало, а люди стали задумываться о своих поступках и исправлять их.

"Мечтаю, чтобы инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней. Я бы поехал к ним, съездил, посмотрел, как они там живут", - удивил странным признанием Усик.

Усик мечтает, чтобы его похитили инопланетяне (видео)

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Кроме того, боксер говорит, что не любит негативные эмоции и старается ограждаться от них и быть позитивным.

"Я с детства такой вот чуть-чуть лунатик смешной. Я на уроках постоянно смешил кого-то, срывал уроки, в университете, здесь в тренировочном лагере. То есть по жизни я стараюсь идти позитивным путем и, слава Богу, получается", - рассказал боксер.

Олимпийский чемпион считает, что для того, чтобы остаться в боксе, нужно иметь характер, внутренний стержень и большое сердце.

"Боксом слабый заниматься не будет", - резюмировал Усик.

Усик мечтает покинуть планету и пообщаться с инопланетянами (видео: YouTube/USYK17)

Напомним, недавно Александр Усик попал в громкий скандал с украинским флагом, нагрубив поклоннику.

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