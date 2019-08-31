Конор победит Хабиба? Усик сделал заявление о чемпионе UFC

Александр Усик будет болеть за российского бойца Хабиба Нурмагомедова
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, за кого будет болеть в поединке UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября. О том, кто стал его фаворитом в предстоящем поединке Усик рассказал прямом эфире в Instagram.
"Я за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда он дрался против Рыжего. Я "топлю" за того, кто мне больше симпатизирует по определенным критериям: жизненным, спортивным, человеческим", - сказал Усик.
Боксер также рассказал, почему Хабиб победит.
"Конор победит Хабиба? Дурные что ли? Уже "победил" один раз, повтор того боя посмотрите", - добавил украинский боксер.
Усик объяснил, почему ему симпатичен Нурмагомедов.
"Хабиб - очень здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не обращая внимания ни на какие глупости. Живет, строит свою жизнь, строит себя...", - добавил он.
Усик сделал заявление о Хабибе (видео: youtube.com)
Напомним, что ранее Усик заявил, что будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла.
Ранее сообщалось, что Усик должен вернуться в ринг 12 октября, однако имя его соперника пока неизвестно. Его первым соперником в супертяжелом весе может стать российский боксер Андрей Федосов. Он может стать третьим соперником Усика из России.