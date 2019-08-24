Скандал с украинским флагом: Усик грубо ответил фанату

Александр Усик опубликовал в соцсети фотографию с украинским флагом
Александр Усик, который недавно провел эфир со скандальным журналистом Анатолием Шарием, попал в новый скандал. Боксер на своей страничке в Instagram опубликовал фото с желто-синим украинским флагом и поздравил украинцев с государственным праздником. Но не все фанаты поняли его, в комментариях поднялась волна критики и негодования.
В комментариях под снимком российский один из подписчиков спорстсмена задал вопрос: "С днем какого флага?" и опубликовал флаг России.
Усик в достаточно простой форме ответил ему : "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".
Скриншот поста (instagram.com/usykaa)
Дальше среди подписчиков развернулась настоящая война. Одни утверждали, что россияне и украинцы братья, другие писали, что Усик только украинский боксер. Некоторые спросили, одобряет ли пост журналист Шарий, с которым боксер недавно провел прямой эфир. Также боксеру указали на то, что он мог сделать пост на украинском языке.
Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)
Как ранее мы сообщали, Александр Усик провел прямой эфир со скандальным пророссийским журналистом и блогером Анатолием Шарием.
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