ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ушел из жизни звезда "Мастера и Маргариты" и "Улиц разбитых фонарей"

Новина українською →
Россия, Четверг 23 декабря 2021 17:11
Ушел из жизни звезда "Мастера и Маргариты" и "Улиц разбитых фонарей" Фото: Вадим Лобанов (facebook.com/Starhit)
Автор: Роман Мирончук

Вадим Лобанов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года. Причиной смерти известного актера стала продолжительная болезнь, от которой он страдал в последние годы жизни.

Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Стоит отметить, что до самой смерти Лобанов заведовал кафедрой театрального искусства университета Санкт-Петербурга. При этом ходили слухи, что у него обнаружили рак и в декабре его состояние резко ухудшилось.

Вадим Лобанов родился в Воронеже 16 ноября 1940 года. В 20 лет он начал выступать в "Русском драматическом театре Эстонской ССР". Потом он переехал жить в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Ушел из жизни звезда &quot;Мастера и Маргариты&quot; и &quot;Улиц разбитых фонарей&quot;

Вадим Лобанов (скриншот с видео)

Первой его кинократиной стала "Переступить черту" (1985). При этом данный фильм принес ему известность. Он также снимался в таких фильмах как "Господин оформитель" (1988), "Сталинград" (1989), "Бедный, бедный Павел" (2003) и многих других.

Лобанова также можно увидеть в таких сериалах как "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Мажор 3", "Гоголь", "Последний министр" и др.

Всего за свою жизнь он снялся в около 70 фильмах и сыграл примерно 140 ролей в театре. Также Вадим Лобанов озвучил многие документальные, научно-популярные и художественные фильмы.

Напомним, скончался знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев, который снял "Ассу" и "Анну Каренину".

Ранее ушел из жизни известный кинопродюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн.

Читайте РБК-Украина в Google News
актер преступления
LITE
Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем: были на грани развода
Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем: были на грани развода