Умер известный кинопродюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Марк Рудинштейн умер сегодня, 5 декабря, в одной из московских больниц. Известному кинопродюсеру, который основал кинофестиваль "Кинотавр", было 75 лет.
О его смерти сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление жены Натальи.
"Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", - заявила убитая горем женщина.
17 ноября у Рудинштейна произошел сердечный приступ и его положили в больницу. Ранее Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.
Марк Рудинштейн (фото: facebook.com/Марк Рудинштейн)
Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Работать он начал рано. В 15 лет трудился на судостроительном заводе в Николаеве, после чего служил в армии.
Рудинштейн учился в ГИТИСе, но не окончил его, затем в 1972-1976 годах учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина.
Известный российский кинофестиваль "Кинотавр", который ежегодно проводится в Сочи, Марк Рудинштейн организовал вместе с Олегом Янковским в 1990 году.
Напомним, умер 24-летний украинский экс-чемпион по гребле. Спортсмен "сгорел" за две недели после того, как ему диагностировали коронавирусную инфекцию.
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