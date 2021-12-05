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Умер известный кинопродюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

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Москва, Воскресенье 05 декабря 2021 19:32
Умер известный кинопродюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн Фото: Марк Рудинштейн (instagram.com/kinotavrik)
Автор: Роман Мирончук

Марк Рудинштейн умер сегодня, 5 декабря, в одной из московских больниц. Известному кинопродюсеру, который основал кинофестиваль "Кинотавр", было 75 лет.

О его смерти сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление жены Натальи.

"Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", - заявила убитая горем женщина.

17 ноября у Рудинштейна произошел сердечный приступ и его положили в больницу. Ранее Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Умер известный кинопродюсер и основатель &quot;Кинотавра&quot; Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн (фото: facebook.com/Марк Рудинштейн)

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Работать он начал рано. В 15 лет трудился на судостроительном заводе в Николаеве, после чего служил в армии.

Рудинштейн учился в ГИТИСе, но не окончил его, затем в 1972-1976 годах учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина.

Известный российский кинофестиваль "Кинотавр", который ежегодно проводится в Сочи, Марк Рудинштейн организовал вместе с Олегом Янковским в 1990 году.

Напомним, умер 24-летний украинский экс-чемпион по гребле. Спортсмен "сгорел" за две недели после того, как ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

Мы также писали о том, что ушел из жизни известный дизайнер Вирджил Абло. Он был руководителем мужской линии одежды Louis Vuitton.

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