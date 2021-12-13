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Умер знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев: снял "Ассу" и "Анну Каренину"

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Понедельник 13 декабря 2021 18:22
Умер знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев: снял "Ассу" и "Анну Каренину" Фото: Умер кинорежиссер Сергей Соловьев (wikipedia.org)
Автор: Анна Шиканова

В России скончался знаменитый российский и советский режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сергей Соловьев – известный советский и российский продюсер, кинорежиссер, сценарист и педагог.

Родился 25 августа 1944 года в городе Кемь, Карело-Финской ССР. Раннее детство провел в Северной Корее, куда после войны отправили его отца.

Впервые на сцену театра вышел в 14 лет, после – был принят в Театр Юношеского Творчества.

В 1960-х годах работал на телевидении в качестве рабочего. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 1969 году дебютировал как режиссер, снял киноальманах по рассказам Чехова "Семейное счастье".

В 1975 году снял фильм "Сто дней после детства", за который получил приз на Берлинском кинофестивале за лучшую режиссуру.

Самую большую известность ему принесли фильмы "Асса", "Асса-2" и "Анна Каренина" и фильм "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".

Также он был режиссером фильмов: "Спасатель", "Избранные", "Чужая белая и рябой", "Нежный возраст", "Станционный смотритель", "Наследница по прямой", "Три сестры", "Тюремный романс".

Последней работой режиссера стал фильм "Кеды", выпущенный в 2016 году.

Скончался 13 декабря 2021 года в возрасте 77 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что умерла известная писательница, автор романа "Интервью с вампиром".

А также мы рассказывали о том, что умер легендарный фанат киевского "Динамо" Парамон.

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