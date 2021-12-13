Умер знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев: снял "Ассу" и "Анну Каренину"
В России скончался знаменитый российский и советский режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сергей Соловьев – известный советский и российский продюсер, кинорежиссер, сценарист и педагог.
Родился 25 августа 1944 года в городе Кемь, Карело-Финской ССР. Раннее детство провел в Северной Корее, куда после войны отправили его отца.
Впервые на сцену театра вышел в 14 лет, после – был принят в Театр Юношеского Творчества.
В 1960-х годах работал на телевидении в качестве рабочего. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В 1969 году дебютировал как режиссер, снял киноальманах по рассказам Чехова "Семейное счастье".
В 1975 году снял фильм "Сто дней после детства", за который получил приз на Берлинском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Самую большую известность ему принесли фильмы "Асса", "Асса-2" и "Анна Каренина" и фильм "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".
Также он был режиссером фильмов: "Спасатель", "Избранные", "Чужая белая и рябой", "Нежный возраст", "Станционный смотритель", "Наследница по прямой", "Три сестры", "Тюремный романс".
Последней работой режиссера стал фильм "Кеды", выпущенный в 2016 году.
Скончался 13 декабря 2021 года в возрасте 77 лет.
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