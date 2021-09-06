Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо: лучшие фильмы и что актер говорил об Украине

Жан-Поль Бельмондо скончался сегодня, 6 сентября, в возрасте 88 лет. За свою продолжительную карьеру он сыграл в огромном количестве фильмов, которые покорили сердца украинцев. Также у него было много ролей в театре.
О самых лучших фильмах с известным французским актером, а также о том, что он говорил об Украине, читайте в нашем материале ниже.
"На последнем дыхании" (1960)
Роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме "новой волны" французского кинематографа "На последнем дыхании" принесла Жан-Полью Бельмондо славу.
"На последнем дыхании" (видео: YouTube)
"Чочара" (1960)
Бельмондо упрочил свое реноме, сыграв вместе с Софи Лорен в фильме Витторио Де Сика "Чочара". Отметим за эту картину Софи Лорен получила "Оскар".
"Чочара" (видео: YouTube)
"Человек из Рио" (1964)
Франко-итальянский приключенческий фильм режиссера Филиппа де Брока. Интересно, что данная картина упоминается в новелле Квентина Тарантино "Человек из Голливуда" из фильма "Четыре комнаты".
"Человек из Рио" (видео: YouTube)
"Великолепный" (1973)
Это французская комедия, которая является пародией на западные шпионские боевики о суперагентах. Режиссером картины выступил Филипп Де Брока.
"Великолепный" (видео: YouTube)
"Чудовище" (1977)
Французская комедия режиссера Клода Зиди с Жан-Полем Бельмондо в двойной роли.
"Чудовище" (видео: YouTube)
"Проффесионал" (1981)
Драматический триллер с элементами боевика режиссера Жоржа Лотнера с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.
"Проффесионал" (видео: YouTube)
В 2011 французский актер был в Харькове на фестивале "Харьковская сирень" и оставил свой отпечаток на алее звезд. Он также тепло высказался о городе.
"Замечательные ощущения! Самое главное, что здесь удивительно гостеприимные и добрые люди… Я с огромным удовольствием вернусь к вам еще раз!" - говорил актер.
Напомним, в Сумах умер легендарный украинский олимпийский чемпион Владимир Голубничий.
Ранее ушел из жизни легендарный экс-форвард "Баварии" Герд Мюллер.