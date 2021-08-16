В Сумах умер легендарный украинский олимпийский чемпион

Владимир Голубничий умер в Сумах. Легендарному украинскому легкоатлету было 85 лет. Он был двукратным олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе, чемпионом Европы, многократным чемпионом СССР. Также дважды был рекордсмен мира в ходьбе на 20 километров.

О смерти бывшего спортсмена сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Instagram .

"Сложно переоценить вклад этого выдающегося олимпийца в развитие отечественной "королевы спорта" и всего олимпийского движения. Его величественный опыт длиной в тысячи километров, пройденных спортивными аренами, навеки вписан золотыми буквами в историю мирового спорта и стал ориентиром для сотен воспитанников, которым именитый скороход передавал свой опыт и вдохновлял на новые достижения", - говорится в сообщении.

Владимир Голубничий (фото: instagram.com/the_olympic_team_ua)

Президент НОК Украины Сергей Бубка также выразил соболезнования родным и друзьям Владимира Степановича, и всей спортивной общине.

Победы на Олимпиаде

Первую золотую олимпийскую награду Владимир Голубничий завоевал на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Победа далась ему нелегко, поскольку стояла сильная жара. Но он смог грамотно распределить силы по ходу дистанции.

На следующих Олимпийских играх в Токио Голубничий завоевал бронзовую награду.

В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико украинец взял "золото".

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Голубничий завоевал серебро.

В 2012 году Владимир Голубничий стал одним из 24 величайших легкоатлетов мира, чьи имена вошли в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.