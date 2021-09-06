Пішов з життя Жан-Поль Бельмондо: кращі фільми і що актор говорив про Україну

Кращі фільми

"На останньому диханні "(1960)

Роль аморального шанувальника Хамфрі Богарта у фільмі "нової хвилі" французького кінематографа "На останньому диханні" принесла Жан-Поллю Бельмондо славу.

"На останньому диханні" (відео: YouTube)

"Чочара" (1960)

Бельмондо зміцнив своє реноме, зігравши разом з Софі Лорен у фільмі Вітторіо Де Сіка"Чочара". Зазначимо за цю картину Софі Лорен отримала "Оскар".

"Чочара" (відео: YouTube)

"Людина з Ріо" (1964)

Франко-італійський пригодницький фільм режисера Філіпа де Брока. Цікаво, що дана картина згадується в новелі Квентіна Тарантіно "Людина з Голлівуду" з фільму "Чотири кімнати".

"Людина з Ріо" (відео: YouTube)

"Чудовий" (1973)

Це французька комедія, яка є пародією на західні шпигунські бойовики про суперагентів. Режисером картини виступив Філіп Де Брока.

"Чудовий" (відео: YouTube)

"Чудовисько" (1977)

Французька комедія режисера Клода Зіді з Жан-Полем Бельмондо в подвійній ролі.

"Чудовисько" (відео: YouTube)

"Проффесіонал" (1981)

Драматичний трилер з елементами бойовика режисера Жоржа Лотнера з Жан-Полем Бельмондо в головній ролі.

"Проффесіонал" (відео: YouTube)

Жан-Поль Бельмондо в Україні

У 2011 французький актор був у Харкові на фестивалі "Харківський бузок" і залишив свій відбиток на алеї зірок. Він також тепло висловився про місто.

"Чудові відчуття! Найголовніше, що тут дивно гостинні і добрі люди... Я з величезним задоволенням повернуся до вас ще раз!" - говорив актор.