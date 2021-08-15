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Умер легендарный футболист Герд Мюллер: экс-форварду "Баварии" было 75 лет

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Германия, Воскресенье 15 августа 2021 15:37
Умер легендарный футболист Герд Мюллер: экс-форварду "Баварии" было 75 лет Фото: Герд Мюллер (fcbayern.com)
Автор: Роман Мирончук

Герд Мюллер умер сегодня утром, 15 августа. Легендарному футболисту было 75 лет. Он вошел в историю, играя за "Баварию" и национальную сборную Германии.

О смерти бывшего спортсмена сообщил футбольный клуб "Бавария".

Мюллер забил невероятные 566 голов в 607 матчах за "Баварию" и по-прежнему является рекордсменом по количеству забитых голов в Бундеслиге (365).

Он также семь раз был лучшим бомбардиром. Нападающий забил 68 мячей в 62 матчах за сборную Германии.

Мюллер впервые перешел в "Баварию" летом 1964 года и выиграл Межконтинентальный кубок, три Кубка европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он был чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии по футболу четыре раза.

В составе национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года, забив победный гол в финале в Мюнхене против Нидерландов.

После ухода на пенсию он долгое время оставался в клубе тренером молодежи. У него остались жена и дочь.

"Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола. Мы все объединены глубоким трауром с его женой Уши, а также с его семьей. Без Герда Мюллера "Бавария" не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память будут жить вечно", - сказал президент клуба Герберт Хайнер.

Напомним, умер знаменитый украинский футболист и тренер Владимир Дикий.

Ранее ушел из жизни знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков.

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