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Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

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Понедельник 06 сентября 2021 17:33
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо Фото: Жан-Поль Бельмондо (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 6 сентября, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его юрист. Подробности не приводятся.

Бельмондо дебютировал в кино еще в 1957 году. Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году был удостоен премии "Сезар". В 2011 году ему вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году получил премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Наиболее известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "Чочара", "Великолепный", "Отверженные", "Борсалино" и др.


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