Ушел из жизни украинский чемпион Европы и призер Олимпийских игр Валерий Подлужный
Валерий Подлужный умер в воскресенье, 4 октября. Олимпийскому призеру по прыжкам в длину было 69 лет.
О смерти бывшего спортсмена сообщила Федерация легкой атлетики Украины.
Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой. На Олимпийских играх в 1980 году украинец выиграл бронзовую медаль. До этого на двух Олимпийских играх он выходил в финал, где занимал девятое (1972) и седьмое место (1976).
Валерий Подлужный (фото: uaf.org.ua)
В 1974 году Подлужный стал чемпионом Европы. Личными рекордами по прыжкам в длину у Валерия Васильевича были 8,20 м под открытым небом и 8,12 м в помещении.
"Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", - говорится в сообщении.
Прощание с Валерием Подлужным состоится завтра, 6 октября, в 11:00 в Броварах по адресу ул. Олега Оникиенко, 130 (кладбище №3).
Семья бывшего спортсмена просит о помощи. Деньги можно сбросить на карту его сына Подлужного Алексея Валерьевича:
ПриватБанк: 4149439311917458,
Monobank: 537541412139.
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