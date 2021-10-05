ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ушел из жизни украинский чемпион Европы и призер Олимпийских игр Валерий Подлужный

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 17:12
Ушел из жизни украинский чемпион Европы и призер Олимпийских игр Валерий Подлужный Фото: Валерий Подлужный (noc-ukr.org)
Автор: Роман Мирончук

Валерий Подлужный умер в воскресенье, 4 октября. Олимпийскому призеру по прыжкам в длину было 69 лет.

О смерти бывшего спортсмена сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой. На Олимпийских играх в 1980 году украинец выиграл бронзовую медаль. До этого на двух Олимпийских играх он выходил в финал, где занимал девятое (1972) и седьмое место (1976).

Ушел из жизни украинский чемпион Европы и призер Олимпийских игр Валерий Подлужный

Валерий Подлужный (фото: uaf.org.ua)

В 1974 году Подлужный стал чемпионом Европы. Личными рекордами по прыжкам в длину у Валерия Васильевича были 8,20 м под открытым небом и 8,12 м в помещении.

"Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", - говорится в сообщении.

Прощание с Валерием Подлужным состоится завтра, 6 октября, в 11:00 в Броварах по адресу ул. Олега Оникиенко, 130 (кладбище №3).

Семья бывшего спортсмена просит о помощи. Деньги можно сбросить на карту его сына Подлужного Алексея Валерьевича:

ПриватБанк: 4149439311917458,

Monobank: 537541412139.

Напомним, в семье укаринской певицы Алины Гросу произошло горе. У девушки умерла бабушка Клавдия Ивановна.

Мы также писали о том, что единственный сын известного режиссера Сергея Параджанова умер в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления спортсмен
LITE
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы