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Пішов з життя український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор Валерій Підлужний

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Вівторок 05 жовтня 2021 17:12
Пішов з життя український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор Валерій Підлужний Фото: Валерій Підлужний (noc-ukr.org)
Автор: Роман Мирончук

Валерій Підлужний помер у неділю, 4 жовтня. Олімпійському призеру зі стрибків у довжину було 69 років.

Про смерть колишнього спортсмена передає Федерація легкої атлетики України.

Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою. На Олімпійських Іграх в 1980 році українець виграв бронзову медаль. До цього на двох Олімпійських іграх він виходив у фінал, де займав дев'яте (1972) і сьоме місце (1976).

Пішов з життя український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор Валерій Підлужний

Валерій Підлужний (фото: uaf.org.ua)

У 1974 році Підлужний став чемпіоном Європи. Особистими рекордами зі стрибків у довжину у Валерія Васильовича були 8,20 м під відкритим небом і 8,12 м у приміщенні.

"Федерація легкої атлетики України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Васильовича", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Валерієм Підлужним відбудеться завтра, 6 жовтня, об 11:00 у Броварах за адресою вул.Олега Онікієнка, 130 (кладовище №3).

Сім'я колишнього спортсмена просить про допомогу. Гроші можна скинути на карту його сина Підлужного Олексія Валерійовича:

ПриватБанк: 4149439311917458,

Monobank: 537541412139.

Нагадаємо, в родині укаринської співачки Аліни Гросу сталося горе. У дівчини померла бабуся Клавдія Іванівна.

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