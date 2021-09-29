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Единственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые детали

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Киев, Среда 29 сентября 2021 12:05
Единственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые детали Коллаж РБК-Украина: Сын Сергея Параджанова умер в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

Единственный сын Сергея Параджанова Сурен умер в Киеве в возрасте 62 лет. В детстве он снялся в эпизодической роли культового фильма "Тени забытых предков" своего отца.

Об этом сообщили на странице Музея Параджанова в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова... Сурен Параджанов умер на 63-м году жизни в Киеве", - говорится в сообщении.

В музее привели отрывок из письма Сергея, написанное из тюрьмы, своему тогда еще 13-летнему сыну.

"Сурен-чик! За все время моего общения с тобой я не успел сказать тебе, что очень люблю тебя. Сколько счастья, что ты выздоровел и вернулся к учебе и жизни. Дорогой сын! В моей жизни произошло крушение. К нему ты не имеешь никакого отношения, потому ты должен реагировать на это как мужчина. Прошу тебя не вникать в подробности, проявить характер и знать, что время все поставит на свои места. Мне шесть месяцев очень трудно без тебя и свободы, но тяжелее было, когда ты болел..." - писал тогда знаменитый режиссер.

Что известно о Сурене Параджанове

В ноябре 1955 года Сергей Параджанов женился на семнадцатилетней дочери советского дипломата Светлане Щербатюк. 10 ноября 1958 года у них в Киеве родился сын Сурен.

Единственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые деталиЕдинственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые деталиЕдинственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые детали

Фото: Сурен Параджанов с отцом (facebook.com/parajanovartlab)

В детстве он снялся в эпизодической роли в фильме своего отца "Тени забытых предков" (1964 год). А в 1992-м принял участие в съемках документального фильма о своем отце "Параджанов: последняя весна".

Сурен получил образование архитектора, до последних дней жил в Киеве.

Единственный сын Сергея Параджанова умер в Киеве: первые детали

Фото: Сурен Параджанов (в правом стекле нижний слева) в фильме "Тени забытых предков", 1964 (facebook.com/irina.golets)

Отметим, что фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" возглавил топ-100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Ранее мы писали про смерть Алана Ланкастера, основателя культовых Status Quo, чьи хиты изменили историю рок-музыки.

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