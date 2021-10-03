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В семье Алины Гросу произошло горе

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Воскресенье 03 октября 2021 19:42
В семье Алины Гросу произошло горе Фото: Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Алина Гросу рассказала своим поклонникам, что в ее семье произошло горе. Дело в том, что у украинской певицы умерла бабушка Клавдия Ивановна.

Об этом неприятном событии артистка сообщила в Instagram.

"Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня - так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда", - написала Гросу.

О причине смерти бабушки Алина ничего не сообщила. Певица также опубликовала несколько фотографий с родственницей.

В семье Алины Гросу произошло гореВ семье Алины Гросу произошло горе

Алина Гросу с бабушкой (фото: instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети выразили певице свои соболезнования.

  • Сочувствую;
  • Царствие небесное... сил тебе дорогая;
  • Алиночка, очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается, когда слышу такие истории, сама через это прошла;
  • Она всегда будет рядом с тобой. В твоем сердце;
  • Соболезную. Это очень тяжело и грустно терять близких.
  • Очень правильные фото. Очень понимаю тебя. Как никто другой. Разделяю твою грусть и тоску. У меня тоже бабушка почти маму заменила с самых первых дней моей жизни. Соболезную от души. Царствие небесное и спасибо ей за то, что любила искренне тебя.

Напомним, единственный сын режиссера Сергея Параджанова Сурен умер в Киеве в возрасте 62 лет.

Мы также писали о том, что в США внезапно умер звезда "Секса в большом городе".

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