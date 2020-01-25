В Україні кардинально змінять Трудовий кодекс: пеня та миттєве звільнення

Трудовий кодекс України (фото: РБК-Україна)

У Трудовому кодексі можуть відбутися зміни

Трудовий кодекс України може зазнати змін. Верховна Рада оприлюднила законопроект "Про працю", який змінить Трудовий кодекс. Всього зареєстровано п'ять проектів закону, але найбільшу дискусію викликав документ №2708.

За основу встановлених ознак трудових відносин взято позиція Верховного суду. Якщо зараз роботодавці мають право не наймати працівників, а укласти з ними цивільно-правові договори, то в майбутньому такої можливості може і не бути. Це суттєво збільшить витрати власників бізнесу на робочу силу.

Всі підприємства будуть укладати письмові трудові договори, або ж аналогічні договори тільки в електронному вигляді з електронним підписом. Відбудеться перехід з трудового права на договірне трудове право.

У майбутньому можна буде укладати трудові договори, які зможуть ефективно регулювати відносини з працівником при певних умовах. Роботодавець зможе залучати працівника, тільки тоді, коли є робота, і оплачувати йому час фактичного виконання роботи.

Відбудеться зміна порядку звільнення працівника. Чоловік зможе, як і зараз, розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, але повідомивши про це керівництво за 2 тижні до звільнення.

Але можна буде звільнитися за один день, якщо роботодавець порушив умови трудового договору. Якщо це станеться, то роботодавець повинен буде виплатити компенсацію в розмірі не менше 50 середньоденних зарплат.

Варто зазначити, що також має право розірвати трудовий договір з працівником за один день. Але звільнення за один день не стосується вагітних жінок, працівників, які перебувають у декретній відпустці, крім ліквідації роботодавця.

Закон передбачає, що роботодавець буде платити пеню:

у розмірі 0,05% від суми боргу за кожен день затримки невиплати заробітної плати;

в розмірі 0,5% невиплачених сум за кожний день затримки по день розрахунку за звільнення.

Нагадаємо, що в Тернопільській області вчителька зазнала цькування за те, що поскаржилася на затримку зарплати. Жінка зателефонувала на гарячу лінію уряду, після чого її почали цькувати місцеві чиновники.

Раніше повідомлялося про те, що традиційні трудові книжки в паперовому варіанті дозволяють маніпулювати працівниками. Але в Україні планують відмовитися від звичайних паперових трудових книжок і перевести їх в електронний формат.

Ми також писали про те, що українкам можуть дати додаткові перерви на роботі. Це стосується тих жінок, які годують немовлят.