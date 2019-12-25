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Электронные трудовые книжки в Украине: как это будет работать на практике

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 09:06
Электронные трудовые книжки в Украине: как это будет работать на практике
В Украине хотят отменить трудовые книжки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Трудовые книжки в бумажном варианте дают возможность манипулировать работниками

В Украине планируют отказаться от обычных бумажных трудовых книжек и перевести их в электронный формат. Как рассказала заместитель министра экономики Юлия Свириденко в эфире Hromadske, электронная трудовая книжка будет иметь много преимуществ.

Свириденко объяснила, что после запуска нового Трудового кодекса у украинцев появится возможность иметь электронную трудовую книжку, которая в первую очередь защитит работника от манипуляций работодателя.

"Электронная трудовая книжка – это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указанный, потому что не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что некоторые работодатели пытаются манипулировать работниками с помощью трудовой книжки – не отдают ее вовремя, чтобы не отпускать работника с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр", - объяснила Свириденко.

Также в новом Трудовом Кодексе планируется увеличить количество дней для отпуска, и отменить норму рабочих часов в неделю.

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