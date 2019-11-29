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Украинкам могут дать дополнительные перерывы на работе: кого это касается

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 23:04
Украинкам могут дать дополнительные перерывы на работе: кого это касается
Украинкам с детьми могут дать дополнительные перерывы на работе (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Трудовой кодекс хотят внести изменения

В Украине в Кодекс законов о труде планируют ввести изменения, согласно которым у некоторой категории граждан появлятся дополнительные перерывы в течение рабочего времени. Речь идет о женщинах с грудными младенцами - украинкам хотят предоставить время для их кормления. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский, передает Hromadske.

Данное предложение по гендерному равенству уже внесено в проекту изменений в Кодекс.

Отмечается, что инициатива находятся на рассмотрении в комитете Верховной Рады, и теперь изучается народными депутатами.

Украинкам могут дать дополнительные перерывы на работе: кого это касается

В Украине женщинам с младенцами могут дать дополнительные перерывы на работе (Фото: pixabay.com)

Чиновник добавил, что женщинам на работе для кормления грудничков должно быть предоставлено "специально отведенное место". Что конкретно подразумевается под этим помещением, не уточняется.

Также в Минсоцполитики рассказали, что помимо права матерей иметь перерывы для кормления детей на работе было внесено еще одно предложение - о праве мужчин на уход за ребенком.

Говоря о проблематике гендерного неравенства замминистра сообщил, что в Украине подсчитали граждан, пострадавших в результате гендерного насилия. Официально их число составляет 95 тысяч человек.

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