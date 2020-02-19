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Упала полка и искалечила пассажирку: ЧП в поезде Киев-Бердянск

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 19:41
Упала полка и искалечила пассажирку: ЧП в поезде Киев-Бердянск
Укрзализныця попала в скандал (фото: коллаж РБК-Украина)

В поезде Киев-Бердянск упала полка и искалечила пассажирку

Укрзализныця попала в новый скандал из-за того, что верхняя полка поезда Киев-Бердянск не выдержала 80-килограмового пассажира и упала на 60-летнюю женщину. Наталья Манько сильно пострадала.

Пострадавшая рассказала, что возвращалась домой из Киева ночным поездом. Примерно через 20 минут после отправления ей на спину рухнула полка с пассажиром. В результате инцидента Наталья получила тяжелые травмы.

Женщине диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию (начальный этап образования грыж дисков в позвоночнике) и различные гематомы.

Наталья Манько рассказала об инциденте в поезде (видео: YouTube)

После данного происшествия женщина не может ходить и сидеть. В данный момент она лежит в больнице и ей необходима операция, на которую у Натальи нет средств.

В поезде данный инцидент зафиксировали и выписали соответствующий документ. Наталья Манько намерена обращаться к руководству Укрзализныци, а также в страховую компанию и суд.

Потерпевшая также рассказала, что после происшествия остальные пассажиры начали проверять крепление верхних полок. По словам женщины, она думает, что во время поворота поезда от полки открепился крючок, который ее держит.

Напомним, что Укрзализныця приготовила пассажирам приятную новость к 8 марта. Компания добавила дополнительные поезда, и удлинила некоторые маршруты.

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