Впала полка і покалічила пасажирку: НП в поїзді Київ-Бердянськ

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: колаж РБК-Україна)

У поїзді Київ-Бердянськ впала полка і покалічила пасажирку

Укрзалізниця потрапила в новий скандал через те, що верхня полка поїзда Київ-Бердянськ не витримала 80-кілограмового пасажира і впала на 60-річну жінку. Наталія Манько сильно постраждала.

Постраждала розповіла, що поверталася додому з Києва нічним поїздом. Приблизно через 20 хвилин після відправлення їй на спину впала полку з пасажиром. В результаті інциденту Наталя отримала важкі травми.

Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта, протрузію (початковий етап утворення гриж дисків у хребті) і різні гематоми.

Наталія Манько розповіла про інцидент в поїзді (відео: YouTube)

Після цієї пригоди жінка не може ходити і сидіти. В даний момент вона лежить в лікарні і їй потрібна операція, на яку у Наталії немає коштів.

В поїзді даний інцидент зафіксували і виписали відповідний документ. Наталія Манько має намір звертатися до керівництва Укрзалізниці, а також в страхову компанію і суд.

Потерпіла також розповіла, що після пригоди інші пасажири почали перевіряти кріплення верхніх полиць. За словами жінки, вона думає, що під час повороту поїзда від полиці открепился гачок, який тримає її.

Нагадаємо, що Укрзалізниця приготувала пасажирам приємну новину до 8 березня. Компанія додала додаткові поїзди, і подовжила деякі маршрути.