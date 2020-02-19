ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця угодила в громкий скандал: видео и подробности

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 11:23
Укрзализныця угодила в громкий скандал: видео и подробности
Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця снова огорчила пассажиров условиями поездки

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за изношенного состояния нового поезда "Интерсити". На перевозчика пожаловался музыкант, участник киевской рок-группы Евгений Житнюк.

По словам пассажира перевозчик в очередной раз "доказал" свой слоган "зручно та безпечно". Евгений записал видео, на котором слышно, что уровень шума внутри поезда, превышает допустимые рамки.

"Вот с таким грохотом и вибрацией на скорости больше 100 км/час едет минимум три вагона в поезде Интерсити+ уже третью мою поездку подряд", - пишет Житнюк.

Музыкант ошарашен, как можно за восемь лет "убить" дорогие импортные поезда, чтобы они ездили с таким грохотом и вибрацией.

"Особенно приятно, когда это происходит на скорости 160 км/час. Угрохали дорогие импортные поезда за 8 лет?" - высказал возмущение пассажир.

При этом никто из персонала "Укрзализныци" не видит в таких условиях поездки ничего зазорного.

Укрзализныця угодила в громкий скандал: видео и подробности

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/perkelekbd)

На видео ниже можно услышать непрерывный ритмичный стук, который пассажиры вынуждены терпеть в течение всей поездки.

ЗРУЧНО ТА БЕЗПЕЧНО Вот с таким грохотом и вибрацией на скорости больше 100 км/час едет минимум три вагона в поезде Интерсити+ уже третью мою поездку подряд. Особенно приятно, когда это происходит на скорости 160 км/час. Угрохали дорогие импортные поезда за 8 лет? К слову, стюарды, кейтеринг и помощник машиниста во время обхода состава ходили так, как будто так и надо. IC+705, вагон CS0707, но то же самое происходило как минимум в 3 и 4 вагоне, и это, повторяюсь, уже минимум третий поезд на моей памяти, где происходит такая борода. UPD: Отдельный лайк за то что вернули посадку 600 паксов через три двери и матюгальник, который рассказывал как пользоваться таможней от отправления в 06:00 до 06:32 без умолку. Полчаса трындежа ни о чем. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Центр реформ транспортної інфраструктури України Міністерство інфраструктури України Укртрансбезпека

Опубліковано Євгенієм Житнюком Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Укрзализныця попала в скандал (видео: facebook.com/perkelekbd)

Укрзализныця приготовила украинцам приятный сюрприз: что известно Голик: промышленники позитивно отнеслись к идее сотрудничества DB и УЗ
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь