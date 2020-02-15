ЧП в поезде Укрзализныци: под Львовом пострадали пассажир и полицейский

Под Львовом в электричке Укрзализныци пассажир устроил дебош (фото: uz.gov.ua)

Под Львовом в электричке пьяный пассажир устроил дебош

Под Львовом в поезде Укрзализныци пьяный мужчина устроил дебош в вагоне и набросился на одного из пассажиров. Буян избил парня, который оказался его же земляком из Стрыйского района.

Инцидент произошел в электричке сообщением Львов - Стрый вечером 14 февраля. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Как выяснилось, в праздник День влюбленных 41-летний мужчина перебрал со спиртным, и уже в поезде стал вести себя неадекватно, вступал в конфликт с попутчиками и громко нецензурно ругался.

После того, как дебошир накинулся с кулаками на молодого человека, его просто кое-как высадили на станции "Розвадов". Местные правоохранители задержали мужчину и отвели в больницу, на освидетельствование.

Пьяный хулиган успокаиваться и не думал. В определенный момент уже в медучреждении у него снова вспыхнула агрессия, и мужчина бросился на "копа", избив и его.

Врачи госпитализировали полицейского с телесными повреждениями - у него сломан нос и диагностировано сотрясение мозга.

Теперь дебоширу "светит" до 5 лет тюремного заключения.

Так, житель Стрыйского района задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Укрзализныце из-за случаев пьянства и вандализма в поездах недавно выступили с резким заявлением и призвали вернуть полицейские патрули в составы.