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Умер звезда "Шерлока Холмса": первые подробности

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Самара, Среда 20 октября 2021 14:10
Умер звезда "Шерлока Холмса": первые подробности Скрин видео: Виктор Евграфов, Мориарти из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Автор: Светлана Мащенко

В возрасте 73 лет умер знаменитый актер театра и кино, каскадер Виктор Евграфов, звезда серии советских фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Об этом сообщает Tvsamara.

Сцены с актером в знаменитом сериале заняли немного экранного времени, но его персонаж - главный оппонент Холмса - профессор Мориарти - является культовым.

Актера не стало в среду, 20 октября в родном городе Самаре, где он жил и работал в течение долгих лет.

С 2000-х годов Евграфов руководил Студией исторического трюка, был доцентом университета в Тольятти.

Причиной смерти называют оторвавшийся тромб - актер имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Хотя Виктор Евграфов сыграл не один десяток ролей в кино, он запомнился многим из нас, как актер, сыгравший мрачного и злобного профессора Мориарти.

Смотрите ниже культовую сцену схватки Мориарти с Холмсом, роль которого исполнил Василий Ливанов. В конце Мориарти гибнет, падая со скалы.

Ранее мы писали о смерти единственного сына Сергея Параджанова, который скончался в Киеве в возрасте 62 лет.

Также сообщалось, что из жизни ушел Алан Ланкастер, основатель культовых Status Quo. Хиты группы изменили историю музыки.

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