Умер Алан Ланкастер, основатель культовых Status Quo: их хиты изменили историю музыки

Известно, что музыкант многие годы страдал от рассеянного склероза. Именно продолжительная болезнь и стала причиной его смерти.

Еще учеником школы основал группу

История Status Quo началась в 1962 году, когда трое учеников бекингэмской школы Седжхилл Фрэнсис Росси, Алан Ланкастер и Алан Ки (в 1963 году место Алана Ки занял Джон Коглан) собрались вместе и образовали ансамбль из двух гитар, органа и усилителя.

Изначально группа называлась Spectres, затем Traffic, Traffic Jam, а в 1967 году була переименована в Status Quo.

В начале 1980-х в коллективе начались раздоры между Ланкастером и другими ее участниками. В результате в 1983 году басист перебрался на жительство в Австралию, формально оставаясь членом группы еще два года.

Группа и по сей день выступает, собирая стадионы

За всю историю было выпущено более тридцати альбомов. Начиная с 2005 года группа удерживает британский рекорд по количеству синглов - всего 63, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую "десятку".

Общемировой тираж всех пластинок Status Quo (к 2008 году) составил 118 миллионов. По числу хит-альбомов Status Quo уступают лишь Rolling Stones

Наивысшего успеха в хит-параде Status Quo добивались с синглами:

Caroline (1973)

Down Down (1974),

Rockin' All Over the World (1977),

In The Army Now (1986).

Status Quo стали первой рок-группой, приглашенной на телешоу (NEC, Бирмингем) с участием членов королевской семьи. Здесь принц Чарльз объявил об открытии своего благотворительного фонда.

В 1985 году Status Quo выступили на фестивале "Live Aid", исполнив "Rockin' All Over the World", которая стала своего рода визитной карточкой всего этого грандиозного мероприятия.

