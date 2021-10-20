Помер зірка "Шерлока Холмса": перші подробиці
У віці 73 років помер знаменитий актор театру і кіно, каскадер Віктор Євграфов, зірка серії радянських фільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона".
Про це повідомляє Tvsamara.
Сцени з актором в знаменитому серіалі зайняли небагато екранного часу, але його персонаж - головний опонент Холмса - професор Моріарті - є культовим.
Актора не стало в середу, 20 жовтня в рідному місті Самарі, де він жив і працював протягом довгих років.
З 2000-х років Євграфов керував студією історичного трюку, був доцентом університету в Тольятті.
Причиною смерті називають тромб, що відірвався - актор мав проблеми з серцево-судинною системою.
Хоча Віктор Євграфов зіграв не один десяток ролей в кіно, він запам'ятався багатьом з нас, як актор, який зіграв похмурого і злобного професора Моріарті.
Дивіться нижче культову сцену сутички Моріарті з Холмсом, роль якого виконав Василь Ліванов. В кінці Моріарті гине, падаючи зі скелі.
Раніше ми писали про смерть єдиного сина Сергія Параджанова, який помер у Києві у віці 62 років.
Також повідомлялося, що з життя пішов Алан Ланкастер, засновник культових Status Quo. Хіти групи змінили історію музики.