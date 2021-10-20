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Помер зірка "Шерлока Холмса": перші подробиці

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Самара, Середа 20 жовтня 2021 14:10
Помер зірка "Шерлока Холмса": перші подробиці Скрін відео: Віктор Євграфов, Моріарті з "Пригод Шерлока Холмса і доктора Ватсона"
Автор: Світлана Мащенко

У віці 73 років помер знаменитий актор театру і кіно, каскадер Віктор Євграфов, зірка серії радянських фільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона".

Про це повідомляє Tvsamara.

Сцени з актором в знаменитому серіалі зайняли небагато екранного часу, але його персонаж - головний опонент Холмса - професор Моріарті - є культовим.

Актора не стало в середу, 20 жовтня в рідному місті Самарі, де він жив і працював протягом довгих років.

З 2000-х років Євграфов керував студією історичного трюку, був доцентом університету в Тольятті.

Причиною смерті називають тромб, що відірвався - актор мав проблеми з серцево-судинною системою.

Хоча Віктор Євграфов зіграв не один десяток ролей в кіно, він запам'ятався багатьом з нас, як актор, який зіграв похмурого і злобного професора Моріарті.

Дивіться нижче культову сцену сутички Моріарті з Холмсом, роль якого виконав Василь Ліванов. В кінці Моріарті гине, падаючи зі скелі.

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