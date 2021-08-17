Умер "крестный отец" одной из самых популярных головоломок в мире

Маки Кадзи, который сделал судоку одной из самых популярных головоломок в мире, умер в Японии в возрасте 69 лет. Мужчина боролся с раком желчных протоков.

"Крестный отец судоку" скончался 10 августа в своем доме в пригороде Токио Митака. Он оставался генеральным директором компании Nikoli Co. до июля.

В 1980 году Кадзи с друзьями основал первый в Японии журнал головоломок Puzzle Tsushin Nikoli. Его самое легендарное творение, судоку, появилось в 1983 году.

Маки Кадзи (фото: Getty Images)

Интересно, что данная головоломка получила мировую славу только в 2004 году, когда фанат из Новой Зеландии представил ее британской газете The Times.

Кадзи сказал, что создал судоку, чтобы головоломку было легко разгадывать детям и всем, кто не хотел слишком много думать. Название головоломки состоит из японских иероглифов, что переводится как "число" и "одиночный".

В игровом поле необходимо разместить числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках, не повторяя их.

За свою жизнь Маки Кадзи побывал в более чем 30 странах, распространяя "радость от головоломок". По данным компании Nikoli, чемпионаты по судоку в конечном итоге привлекли около 200 миллионов человек в 100 странах.

Судоку, которая сейчас считается самой популярной в мире карандашной головоломкой, недавно дебютировала в цифровых версиях, чтобы идти в ногу со временем.

У Кадзи остались жена Наоми и две дочери. Панихида прошла в кругу близких родственников, а в настоящее время Nikoli устраивает отдельную поминальную службу.