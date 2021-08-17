ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Помер "хрещений батько" однієї з найпопулярніших головоломок у світі

Новость на русском →
Японія, Вівторок 17 серпня 2021 23:09
Помер "хрещений батько" однієї з найпопулярніших головоломок у світі Фото: пішов з життя "хрещений батько судоку" (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Макі Кадзі, який зробив судоку однією з найпопулярніших головоломок у світі, помер у Японії у віці 69 років. Чоловік боровся з раком жовчних проток.

Про це повідомляє NY Post.

"Хрещений батько судоку" помер 10 серпня у своєму будинку в передмісті Токіо Мітак. Він залишався генеральним директором компанії Nikoli Co. до липня.

У 1980 році Кадзі з друзями заснував перший в Японії журнал головоломок Puzzle Tsushin Nikoli. Його саме легендарне творіння, судоку, з'явилося в 1983 році.

Помер &quot;хрещений батько&quot; однієї з найпопулярніших головоломок у світі

Макі Кадзі (фото: Getty Images)

Цікаво, що дана головоломка отримала світову славу тільки у 2004 році, коли фанат з Нової Зеландії представив її британській газеті The Times.

Кадзі сказав, що створив судоку, щоб головоломку було легко розгадувати дітям і всім, хто не хотів занадто багато думати. Назва головоломки складається з японських ієрогліфів, що перекладається як "число" і "одиничний".

В ігровому полі необхідно розмістити числа від 1 до 9 в рядках, стовпцях і блоках, не повторюючи їх.

За своє життя Макі Кадзі побував в більш ніж 30 країнах, поширюючи "радість від головоломок". За даними компанії Nikoli, чемпіонати по судоку в кінцевому підсумку залучили близько 200 мільйонів осіб в 100 країнах.

Судоку, яка зараз вважається найпопулярнішою у світі олівцевою головоломкою, недавно дебютувала в цифрових версіях, щоб йти в ногу з часом.

У Кадзі залишилися дружина Наомі і дві дочки. Панахида пройшла в колі близьких родичів, а зараз Nikoli влаштовує окрему поминальну службу.

Нагадаємо, в Сумах помер легендарний український олімпійський чемпіон.

Раніше пішов з життя легендарний екс-форвард "Баварії" Герд Мюллер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини