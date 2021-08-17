Помер "хрещений батько" однієї з найпопулярніших головоломок у світі

Макі Кадзі, який зробив судоку однією з найпопулярніших головоломок у світі, помер у Японії у віці 69 років. Чоловік боровся з раком жовчних проток.

"Хрещений батько судоку" помер 10 серпня у своєму будинку в передмісті Токіо Мітак. Він залишався генеральним директором компанії Nikoli Co. до липня.

У 1980 році Кадзі з друзями заснував перший в Японії журнал головоломок Puzzle Tsushin Nikoli. Його саме легендарне творіння, судоку, з'явилося в 1983 році.

Макі Кадзі (фото: Getty Images)

Цікаво, що дана головоломка отримала світову славу тільки у 2004 році, коли фанат з Нової Зеландії представив її британській газеті The Times.

Кадзі сказав, що створив судоку, щоб головоломку було легко розгадувати дітям і всім, хто не хотів занадто багато думати. Назва головоломки складається з японських ієрогліфів, що перекладається як "число" і "одиничний".

В ігровому полі необхідно розмістити числа від 1 до 9 в рядках, стовпцях і блоках, не повторюючи їх.

За своє життя Макі Кадзі побував в більш ніж 30 країнах, поширюючи "радість від головоломок". За даними компанії Nikoli, чемпіонати по судоку в кінцевому підсумку залучили близько 200 мільйонів осіб в 100 країнах.

Судоку, яка зараз вважається найпопулярнішою у світі олівцевою головоломкою, недавно дебютувала в цифрових версіях, щоб йти в ногу з часом.

У Кадзі залишилися дружина Наомі і дві дочки. Панахида пройшла в колі близьких родичів, а зараз Nikoli влаштовує окрему поминальну службу.