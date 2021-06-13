Умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог
Вчера, 12 июня, вечером умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук, который переводил с английского произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена и др. Ему было 76 лет.
Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на жену умершего, пишет litgazeta.com.ua.
Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать - балерина Лидия Герасимчук, отец - инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.
Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Он также основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел англоговорящую часть.
На протяжении своей жизни он сотрудничал с Всесоюзным бюро научно-технического перевода. Он знал 4 языка: английский, украинский, польский и русский. Периодически работал синхронным переводчиком на международных конференциях.
Герасимчук был первым главным редактором еженедельников "Президентский вестник" и "Власть и политика". Совершил ряд переводов с греческого Библии и выдал приказ Священного Писания для различных категорий населения.
Собственные произведения
- Зодия (сборник). 1993
- Ты сказал (сборник). 1994
- Время миражей (сборник). 1998
- Луна шофара (сборник). 2000
- Американский бард в Украине. 2009
Напомним, умер создатель знаменитых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!".
Мы также писали о том, что скончался звезда фильма "Папик".