Вчора, 12 червня, ввечері помер відомий український письменник, перекладач і культуролог Лесь Герасимчук, який перекладав з англійської твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Уїтмена та ін. Йому було 76 років.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, посилаючись на дружину померлого, пише litgazeta.com.ua .

Письменник і літератор народився в Києві в 1944 році. Його мати - балерина Лідія Герасимчук, батько - інженер-меліоратор Абрам Насушкін.

Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Він також заснував і видавав ряд галузевих журналів, в яких вів англомовну частину.

Протягом свого життя він співпрацював з Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу. Він знав 4 мови: англійську, українську, польську та російську. Періодично працював синхронним перекладачем на міжнародних конференціях.

Герасимчук був першим головним редактором тижневиків "Президентський вісник" і "Влада і політика". Здійснив ряд перекладів з грецької Біблії і видав наказ Святого Письма для різних категорій населення.

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