Умер создатель знаменитых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!"

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер сегодня, 6 июня, в возрасте 84 лет. Он был режиссером таких известных фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!".

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в грузинском городе Кутаиси. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых "Не горюй!", "Чудаки", "Необыкновенная выставка", "Паспорт" и другие.

В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Он также писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра. Одно время он работал Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: "Какая грусть - конец аллеи" в Театре Види Лозанн и "Кутаиси" в Париже.

В 2004 году Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу "Запрещенное рождество, или Доктор и больной" для Танцевального фонда Барышникова в Нью-Йорке. Премьера прошла в Миннеаполисе, позже она прошла в Линкольн-центре и на Фестивале Сполето в Чарлстоне (Южная Каролина).

За более чем 30 лет спектакли побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях - в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, и других городах.