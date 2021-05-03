ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер известный украинский актер: звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Новина українською → Днепр, Понедельник 03 мая 2021 16:20
Умер известный украинский актер: звезда фильма "Весна на Заречной улице" Фото: свечи (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 2 мая, скончался известный украинский актер и режиссер Жан Мельников в возрасте 84 лет. Он прославился своей ролью в фильме "Весна на Заречной улице", который вышел на экраны в 1956 году.

О смерти Мельникова сообщил его сын Андрей Мельников на своей странице в Facebook.

"Отец!!! Ты самый лучший папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все!!! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя, и очень скучаем... Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00… Мы не прощаемся и любим тебя!!!" - написал сын актера.

Умер известный украинский актер: звезда фильма &quot;Весна на Заречной улице&quot;

Жан Мельников (фото: facebook.com/andrey.melnikov)

Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Он был почетным гражданином своего города. Кроме того, он член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013).

Умер известный украинский актер: звезда фильма &quot;Весна на Заречной улице&quot;

Жан Мельников в фильме "Весна на Заречной улице" (скриншот с видео)

Мельников также был художественным руководителем в Днепропетровском академическом театре драмы и комедии.

Пользователи сети также прокомментировали эту печальную новость.

  • Светлая память, светлому человеку!!! Соболезнования вам Андрей и вашей семье! Крепитесь!!!
  • Прими мои соболезнования, светлая память, скорбим вместе с вами!
  • Светлая память замечательный был человек;
  • Лучший актер нашего города, как жаль. Андрей, мои соболезнования;
  • Родным и близким соболезнования. Царствие небесное и вечная память;
  • Светлая память человеку, мастеру...
  • Андрей, прими соболезнования... Уходит легендарное поколение... У каждого свой час. Крепитесь... Царствие небесное Жану Александровичу...

Напомним, в США умер участник первой миссии на Луну Майкл Коллинз. Он скончался в возрасте 90 лет после длительной борьбы онкологическим заболеванием. Он был пилотом модуля космического корабля "Аполлон-11".

Мы также писали о том, что во Львове умер известный драматург и писатель Василий Босович. Он также был основателем первой независимой киностудии "Галичина-фильм".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления актер
LITE
Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике
Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике