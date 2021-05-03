Помер відомий український актор: зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці"

У неділю, 2 травня, помер відомий український актор і режисер Жан Мельников у віці 84 років. Він прославився своєю роллю у фільмі "Весна на Зарічній вулиці", який вийшов на екрани в 1956 році.

Про смерть Мельникова повідомив його син Андрій Мельников на своїй сторінці в Facebook .

"Батько!!! Ти найкращий тато на землі!!! Ти завжди переживав не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто були близькі твоєму серцю, і намагався робити для нас все!!! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це і зараз! Ми дякуємо тобі, і дуже сумуємо... Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19:00... ми не прощаємося і любимо тебе!!!"- написав син актора.

Жан Мельников (фото: facebook.com/andrey.melnikov)

Жан Мельников народився 27 липня 1936 року в Дніпропетровську (зараз Дніпро). Він був почесним громадянином свого міста. Крім того, він член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2013).

Жан Мельников у фільмі "Весна на Зарічній вулиці" (скріншот з відео)

Мельников також був художнім керівником у Дніпропетровському академічному театрі драми і комедії.

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